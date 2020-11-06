Ситуація з водою в окупованому Криму залишається дуже складною, а посуха призвела до того, що найбільші водосховища критично обміліли
Якщо навесні і влітку окупанти чекали дощів, які, на їхню думку, могли вирішити проблему з водою, то тепер вони сподіваються на снігову зиму, передає Politeka.net з посиланням на кримські ЗМІ.
Труднощі з водою на півострові відзначив і науковий керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд.
"Складна, критична ситуація в Південному федеральному окрузі і Північно-Кавказькому. Складна ситуація і в Криму, там йдеться про водозабезпеченість", – заявив він журналістам.
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За його словами, виправити ситуацію з посушливістю в цих регіонах може сніжна зима, проте поки що точних прогнозів на те, якою вона буде, немає.
За останніми даними Кримського Гідрометцентру, на півострів насувається потужний Азорський антициклон, що принесе з собою прохолоду і "дискомфортний північно-східний вітер".
З приводу нових сподівань окупантів вже пожартував блогер КРИМський бандерівець.
"А як же літак за викликом? Ну, або хресний хід на крайній випадок?", – поіронізував він.
Раніше ми писали про те, що жителі Сімферополя вирішили проблему з технічною водою дуже несподіваним чином. Вони почали незаконно врізатися в систему опалення і зливати воду з батарей.
Така самодіяльність поставила під загрозу опалювальний сезон в місті, а по квартирах жителів пішли перевірки. Якщо контролери виявлять врізку, то людині загрожує штраф, а також вона зобов'язана буде за свій рахунок ліквідувати наслідки такої діяльності.
Нагадаємо, окупанти вирішили відібрати останню воду у жителів Криму.
Як повідомляла Politeka, кримчани завили від свавілля окупантів і поскаржилися на злидні.
Також Politeka писала, що плачевний стан Північно-Кримського каналу на півострові показали в мережі.