Ситуація з водою в окупованому Криму залишається дуже складною, а посуха призвела до того, що найбільші водосховища критично обміліли

Якщо навесні і влітку окупанти чекали дощів, які, на їхню думку, могли вирішити проблему з водою, то тепер вони сподіваються на снігову зиму, передає Politeka.net з посиланням на кримські ЗМІ.

Труднощі з водою на півострові відзначив і науковий керівник Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд.

"Складна, критична ситуація в Південному федеральному окрузі і Північно-Кавказькому. Складна ситуація і в Криму, там йдеться про водозабезпеченість", – заявив він журналістам.

За його словами, виправити ситуацію з посушливістю в цих регіонах може сніжна зима, проте поки що точних прогнозів на те, якою вона буде, немає.

За останніми даними Кримського Гідрометцентру, на півострів насувається потужний Азорський антициклон, що принесе з собою прохолоду і "дискомфортний північно-східний вітер".

З приводу нових сподівань окупантів вже пожартував блогер КРИМський бандерівець.

"А як же літак за викликом? Ну, або хресний хід на крайній випадок?", – поіронізував він.

Раніше ми писали про те, що жителі Сімферополя вирішили проблему з технічною водою дуже несподіваним чином. Вони почали незаконно врізатися в систему опалення і зливати воду з батарей.

Така самодіяльність поставила під загрозу опалювальний сезон в місті, а по квартирах жителів пішли перевірки. Якщо контролери виявлять врізку, то людині загрожує штраф, а також вона зобов'язана буде за свій рахунок ліквідувати наслідки такої діяльності.

Нагадаємо, окупанти вирішили відібрати останню воду у жителів Криму.

Як повідомляла Politeka, кримчани завили від свавілля окупантів і поскаржилися на злидні.

Також Politeka писала, що плачевний стан Північно-Кримського каналу на півострові показали в мережі.