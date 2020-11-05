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РФ повинна вивести збройні формування з української території

Про це віце-прем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.



За його словами, питання безпеки, яке внесене в план із забезпечення миру на Донбасі, неможливо здійснити поки на території ОРДЛО перебувають представники російських військ.

"Звичайно ми вказуємо, що вони повинні вийти. Але відповідальність покладаємо на Російську Федерацію, тому що вона контролює сьогодні ці території і представників окупаційних режимів", - пояснив Резніков в інтерв'ю "РБК Украина".

Нагадаємо, українська сторона підготувала для Тристоронньої контактної групи "План спільних кроків", щоб створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

За словами Леоніда Кравчука в документі повинні бути враховані пропозиції всіх сторін.

Також ми повідомляли, що Леонід Кравчук вважає, що Росія шукає, за що зачепитися для зриву перемир'я.

Він пояснив, що Росія і бойовики постійно намагаються зупинити процес поліпшення просування вперед по миру.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

Також Politeka повідомляла, що Кравчук підштовхує Україну до долі Придністров'я, Портников вказав на важливий момент.

Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.