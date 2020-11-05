У Держдумі РФ вирішили забезпечити російським екс-президентам гарантії недоторканності

Законопроект, розроблений у відповідності з недавніми змінами Конституції, внесуть в Думу в четвер, 6 листопада, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Згідно проекту, президент, який припинив свої повноваження, не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затриманий, заарештований, підданий обшуку, допиту або особистому огляду.

Недоторканність також поширюється на займані ним житлові та службові приміщення, використовувані ним транспортні засоби, засоби зв'язку, належні йому документи і багаж, на його листування.

Позбавити недоторканності екс-президента може Рада Федерації і тільки на підставі висунутого Держдумою звинувачення в державній зраді або скоєнні іншого тяжкого злочину.

Таку ініціативу з порятунку Путіна від народної "любові", вже висміяли в соцмережах.

"Ось що означає "думати про майбутнє" і "забезпечувати спокійну старість", а не ось це ось все", – йдеться в твіті блогера "Вуса Пєскова".

Реакція читачів-цілком в дусі публікації.

"У РФ ніякі гарантії нічого не гарантують, надійніше буде заварити двері в бункер", "з усіма двійниками, щоб плутанини не було. Як фараонів тільки за життя, бо "велика " людина", "дідусь на спокій зібрався, слава тобі Господи!", "Коли" поправки " дійсно діють...", "Так ось чого не вистачало Каддафі і Хуссейну – ГАРАНТІЙ!", "Готується змій, боїться, час піджимає", "Соломку собі стелить", "Зовсім поїхав головою", – пишуть у коментарях користувачі.

Раніше ми писали про те, що Путін проїхав 70 метрів по Червоній площі на броньованому авто, щоб покласти квіти до пам'ятника Мініну і Пожарському.

Нагадаємо, Путін пішов на крайні заходи через страх за своє життя.

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