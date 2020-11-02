Він упевнений в тому, що говорить

Екс-бойовик Олександр Бородай упевнений, що Україна ніколи не зможе перемогти на Донбасі

Лідер об'єднання бойовиків "Союз добровольців Донбасу" заявив, що війна на сході України закінчиться перемогою однієї зі сторін, і цим переможцем стане Росія, передає "Діалог.UA".

Він упевнений, що війна на Донбасі "громадянська", і мирного вирішення питання не варто чекати.

"Ніякого шляху з "громадянської війни", окрім як перемога однієї зі сторін, не буває. Цьому нас вчить історія, і в даному випадку історія Донбасу, я думаю, буде досить стандартною. "Громадянська війна", що почалася в Україні, повинна закінчитися перемогою однієї зі сторін. Я сподіваюся, що це буде наша сторона, російська", – заявив він.

Раніше Бородай, який відповідає за вербування найманців для відправки на Донбас, вже заявляв, що окуповану частину Донбасу збираються прийняти до складу РФ за прикладом анексованого Криму. Про це він відверто розповів у зборах російської партії "Родина" в Санкт-Петербурзі.

Колишній "прем'єр" самопроголошеної "ДНР" зазначив, що не володіє достовірною інсайдерською інформацією, але впевнений – для цього є всі передумови.

"За логікою розвитку історичних подій у відносно швидкі терміни "республіки" Донбасу стануть частиною РФ вже не де-факто, де-факто вони вже є частиною РФ, а стануть такими і де-юре", – заявив бойовик.

Як ми писали, Бородай поскаржився на великі втрати серед терористів. Бойовики гинуть і несуть небойові втрати навіть у період перемир'я.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

Як повідомляла Politeka, екс-ватажок бойовиків Бородай вибухнув маячнею про незавидне майбутнє України.

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