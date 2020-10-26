Президент Росії Володимир Путін злякався європейських ракет і звернувся до НАТО із закликом

Зокрема, глава країни-агресора Росії закликав НАТО оголосити мораторій і заборонити розгортання в Європі ракет середньої і меншої дальності наземного базування.

Про це говоривши на сайті Кремля.

Він сказав, що російсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був важливий для Європи, а вихід з нього США став великою помилкою.

За словами Путіна, Російська Федерація нібито готова не розгортати в Європі ракети 9м729 комплексу" Іскандер-М " за умови зустрічних кроків Альянсу.

"Російська Федерація тим не менш також готова в дусі доброї волі і далі не робити розгортання в європейській частині території країни ракет 9М729, але тільки за умови зустрічних кроків з боку країн НАТО", - йдеться в заяві Путіна.

Також раніше повідомлялося, що Путін висловив своє невдоволення наявністю проблеми з водою в Криму. За його словами, такий стан справ негативно позначається на бізнесі і добробуту людей окупованого півострова.

Крім того, президент РФ впевнений, що Україна зруйнувала все те, що дісталося їй після розпаду СРСР.

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