На тлі подальших перемог Азербайджану в битві за Нагірний Карабах Росія вдалася до улюбленого методу залякування

Зокрема, Россільгоспнагляд натякнув Азербайджану на можливі санкції, передає Politeka.net з посиланням на сайт установи.

Як стало відомо, представники відомства в телефонній розмові з Агентством з харчової безпеки Азербайджанської Республіки "висловили стурбованість у зв'язку з випадками виявлень карантинних для Росії та інших країн-членів ЄАЕС об'єктів в плодоовочевої продукції, що імпортується з Республіки".

Россільгоспнагляд, зокрема, підкреслив, що один з найбільших показників за кількістю виявлень шкідливих організмів – 15 випадків – зафіксовано в поставляються до Росії партіях томатів. Карантинні об'єкти фіксувалися також в сливі, персиках, продовольчій картоплі, яблуках, черешні, нектаринах, гранатах.

Як заявили у відомстві, з початку року таких випадків було вже 76. Надалі Москва пригрозила обмежити ввезення продукції рослинного походження з Азербайджану, якщо виявлені випадки не будуть виправлені.

Раніше ми писали про те, що у Вірменії закликали бойкотувати продукти українського виробництва. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський в Анкарі зустрівся з главою Туреччини Реджепом Ердоганом. За підсумками бесіди було підписано рамкову військову угоду між урядами.

За словами авторів ініціативи, гроші, які будуть виручені за цю продукцію, підуть на озброєння турків, оскільки двигуни турецьких безпілотників Bayraktar виробляються в Україні.

Ми також розповідали про те, що російський бізнесмен вірменського походження Грант Агасьян запропонував Азербайджану викупити Нагірний Карабах. За словами підприємця, військовим шляхом цей конфлікт не вирішити.

"Ми, вірменські підприємці з різних країн світу, готові укласти угоду. Ми готові оцінити цю землю і викупити претензії на неї повністю раз і назавжди у наших Азербайджанських колег. Ми зберемо дані кошти, викупимо цю землю і віддамо її людям, які живуть на ній", – запевнив Агасьян.

Нагадаємо, над Азербайджаном піднято синьо-жовтий прапор, Україну дякують за підтримку.

Як повідомляла Politeka, Туреччина й Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

Також Politeka писала, що Пашинян заговорив про введення військових РФ після розгрому Вірменії в Карабасі.