На Донбасі не вірять у допомогу Москви

Успішні дії армії Азербайджану зі звільнення Нагірного Карабаху не на жарт перелякали бойовиків Донбасу

Вони впевнені, що президенту України Володимиру Зеленському ніщо не завадить зробити бліцкриг на сході України за "картами 2014 року".

Про це пише телеграм-канал "Ясинувата Донбас на лінії вогню".

"За інформацією, що надходить з того боку, і відомостями з відкритих джерел зрозуміло, що українські партнери Москви готують ударні групи на декількох легко вразливих для ДНР напрямках. Наприклад, в секторі Ясинуватського району, за лінією зіткнення, практично ніде немає другої лінії оборони", – йдеться в повідомленні.

Автор також пише, що при обстрілі лінії бойового зіткнення відходити буде нікуди, і бої розгорнуться в межах міста.

При цьому у бойовиків впевнені в тому, що операція ЗСУ стане успішною.

"На ділянках злітної смуги ДАПа, ЯБП, Червоного Партизана відстані від ЗСУ до позицій ДНР вкрай малі. До кілометра. При бажанні, в результаті раптової атаки ЗСУ з боями зможе протягом доби зайняти, наприклад, адмін Майданчик під Пісками. Зайняти Василівку, Круту Балку. Через Узор знову зайти в Ясинувату. І ніхто не завадить їм через годину бути на кільці мкрну Зелений в Макіївці, ну і, якщо помріяти, на Успенці. На танках. Або відбити Червоний Партизан", – йдеться в тексті публікації.

При цьому в "ДНР" не розраховують на те, що в Москві хтось особливо буде стурбований таким розвитком подій. Автору також цікава позиція ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в разі бліцкригу ЗСУ:

"Цікаво, якими словами буде виправдовуватися глава суверенної держави ДНР Денис Володимирович у разі, якщо ВСУ все ж, отримавши відмашку на бліцкриг, відтяпають шматок нашої п'яді землі? Його п'яді, його землі, його країни".

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Як повідомляла Politeka, артилерист ЗСУ пояснив, чому Донбас було б простіше повернути в 2014 році.

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