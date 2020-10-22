Жителі тимчасово окупованих територій Донбасу скаржаться на місцеві ЗМІ, які ігнорують реальні проблеми в ОРДЛО і подають неправдиву інформацію
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "ДонПрес".
Так, жителі ОРДЛО обурені роботою місцевого телебачення і звинувачують місцеву тележурналістику у відсутності об'єктивності.
"В чорну яму наше телебачення, нічого об'єктивного, все наслащено і прикрашено, про корупцію - ні слова, про продажну медицину - ні слова, про затримки зарплат - ні слова, про свавілля поліцаїв і вояк - ні слова, все красиво і гармонійно, солодко, м'яко і тепло", - поскаржився житель ОРДЛО.
За словами місцевих жителів, телебачення в ОРДЛО повністю відірване від реальності.
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"Таке враження, що вони самі для себе працюють, повністю відірване від реальності телебачення", - пишуть в соцмережах місцеві.
Донеччани називають "убогими" випуски новин у "ДНР" і зазначають, що "журналісти" постійно роповідають якісь нісенітниці.
"Кажуть постійно нісенітницю всяку. То ліфт десь відремонтували, то бабусям "Мастерторг" тормозки передає, то Голощапов (самопроголошений "мер" Макіївки, - ред.) книги пацану дарує. Те, що в аптеках черги, препаратів немає, зарплат немає, пологові будинки під коронопульманології переробляють, ціни ростуть на все безпідставно - якось про це не говорять", - скаржаться в ОРДЛО.
Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.