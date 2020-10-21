Перший президент України, голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук висловився про переговори по Криму

На його думку, участь Російської Федерації і президента Росії Володимира Путіна в "Кримській платформі", яка може бути створена, не є обов'язковою. На переговори по Криму поки що непотрібно сажати Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю для видання Обозреватель.

"Я не думаю, що, коли мова йде про" Кримську платформу", потрібно обов'язково туди садити Росію. Навіщо туди садити РФ? Принаймні, на перших порах", – сказав він.

Перший президент пояснив, що, перш за все, Україна повинна визначити цілі, завдання і форми нового переговорного майданчика з "країнами великої політичної ваги". Коли ці питання будуть узгоджені, можна буде говорити і про залучення Росії.

Однак, на думку Кравчука, участь або неучасть РФ в "Кримській платформі" не є принциповою. "Світ повинен враховувати інтереси всієї світової спільноти, а не якоїсь окремої країни"– - зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук різко відповів представнику Росії Борису Гризлову.

"Не пред'являйте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна - незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!"- сказав Кравчук, звертаючись до Гризлова.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.