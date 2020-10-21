Головний храм Збройних сил Росії, який влітку відкрили в Підмосков'ї, показали в темний час доби

Культову споруду на території виставково-пропагандистського парку "Патріот" в Одинцовському районі Московської області почали будувати з осені 2018 року, а закінчили до 9 травня 2020 року, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Гроші на будівництво зібрали добровільними пожертвами. Для збору коштів був створений некомерційний фонд "Воскресіння". 14 червня храм освятив патріарх Кирило, який провів у ньому перше богослужіння й оголосив, що особисто стане настоятелем нового собору.

Храм став одним з найбільших на території Росії і буквально напханий символізмом. Однак на те, як виглядає він не вдень, а вночі, звернув увагу блогер Մιtαuskαs, опублікувавши відповідне фото на своїй сторінці в Twitter.

"Виглядає, як лігво темного володаря з фентезійного фільму, з вівтарем для жертвоприношень на передньому плані. Ну, майже. Насправді – це вечірня підсвітка храму Збройних Сил РФ. Того самого, де зберігаються кітель і кашкет Гітлера. Не капище війни? Не Мордор?", – підписав він знімок.

Більшість користувачів погодилися з блогером.

"У районі передніх дверей, начебто, навіть обличчя Сталіна видно", "У мене одне запитання. Якщо це так, то якого ч**на кашкет і кітель Гітлера там роблять?", "Це святині! Гуньдяй і Пиня вбираються в реліквії Гітлера і викликають його дух!", "Мордор. Голлівуд відпочиває", "Народ вірно прозвав – Кужугетово капище", "По-моєму, все відмінно. Чим більше православ'я перетворюється на фентезі, тим менше там залишиться місця для справжнього мракобісся", – пишуть користувачі під публікацією.

Раніше повідомлялося, що в галереї "Дорога пам'яті", яка розміщена на території храмового комплексу, в одній з кімнат зберігаються кітель і кашкет Адольфа Гітлера.

Нагадаэмо, патріарх Кирило "сердечно" привітав росіян з початком Другої світової війни.

Як повідомляла Politeka, Путіна зарахували до "святих", росіяни ледь підібрали слова.

Також Politeka писала, що патріарх Кирило освятив головну гордість Путіна і Шойгу.