Втрати Вірменії в живій силі поки не озвучуються

Через 27 років після втрати Нагорного Карабаху Азербайджан показав, як потрібно повертати те, що було відібрано

Так, за три тижні війська Азербайджану звільнили 78 міст і сіл, завдавши Вірменії колосальних збитків в техніці і живій силі, передає "Диалог.UA".

З початку нової ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі, який розгорівся 27 вересня, коли азербайджанські війська пішли в наступ, використовуючи, в першу чергу, ударні безпілотники, вони зуміли відтіснити війська противника без особливих втрат для себе.

Вже до 19 жовтня була прорвана лінія оборони Вірменії, і війська Азербайджану просунулися на півночі та півдні фронту, завдавши противнику колосальної шкоди.

Так, уже звільнено 78 населених пунктів і стратегічних висот.

Загальна вартість знищеної і захопленої вірменської техніки оцінюється в два мільярди доларів. За даними Міноборони Азербайджану, знищено близько 300 танків і 300 артилерійських установок противника, 70 систем ППО, 2 комплекси "С-300", два штурмовики Су-25, 16 командних і спостережних пунктів, вісім складів зі зброєю.

Раніше ми розповідали про те, що російська влада прийняла рішення про військову допомогу офіційному Єревану. Зокрема, ЗМІ повідомляли про перекидання російської важкої бронетехніки до Вірменії транзитом через територію Ірану.

У свою чергу армія Азербайджану активно продовжила наступ уздовж кордонів з Іраном, а бої вже дійшли до Худаферинського водосховища. Таким чином Вірменія відрізається від поставок з Ірану військової техніки, зброї і матеріальних запасів.

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