Донецьк, який до 2014 року був одним з найкрасивіших міст України, продовжує свій занепад

"Звільнений" від "київської хунти" колись мегаполіс тепер з тугою згадує життя до війни, а в мережі раз у раз з'являються нові свідчення того, до чого довели місто окупанти.

Так, блогер Necro Mancer показав у своєму Twitter, як у центрі Донецька ремонтують дороги. Він опублікував кілька знімків, на яких видно, як ями на дорогах засипають незрозумілою субстанцією.

"Асфальт, не хворій!", – йдеться у підписі до знімка.

У свою чергу донецький журналіст Денис Казанський, який поїхав з міста після окупації на підконтрольну Україні територію, не міг не поділитися цим твітом у себе, написавши:

"У центрі Донецька тепер ремонтують дороги, просто засинаючи ями сміттям і брудом. Скільки жив у місті, не пам'ятаю такого. Раніше таке можна було зустріти тільки в якихось злиденних шахтарських містечках".

"Ну, не цеглинами – і то норм", "Чисто московська технологія для Замкаддя", Злиденних шахтарських містечках... Так, донеччани в області були особливою кастою, до жителів менших міст ставилися зверхньо. Деякі і зараз в Маріуполі так поводяться. Особливо з Метінвесту", "Я бачила, як укладали днями цей "асфальт". Там якийсь дивний його склад: камені і жижа неясного походження", "можна ще подорожник докласти", – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що жителі "ДНР" втомилися від бездіяльності ватажка "республіки»" Дениса Пушиліна і поставили йому кілька незручних запитань, відповіді на які, втім, отримати не особливо сподіваються.

Нагадаємо, у "ДНР" всерйоз затужили за Захарченком, скаржачись на життя.

Як повідомляла Politeka, окупанти вирішили назвати легендарний український ВУЗ на честь бойовика.

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