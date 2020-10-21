Азербайджанська армія продовжує знищувати техніку і живу силу противника в Нагірному Карабасі за допомогою безпілотників

Так, Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео, на якому показана робота ударних дронів по скупченнях вірменських військових і їх техніки, передає Politeka.net.

Як можна помітити на кадрах, точні і стильні удари БПЛА знищили не одного солдата. Побачивши в небі дрони, люди внизу кидаються врозтіч, намагаючись добігти до окопів, проте шансів врятуватися у них немає практично ніяких, тому що на момент атаки вони знаходяться на відкритій місцевості.

Також оборонне відомство поділилося кадрами артилерійського обстрілу позицій противника, причому він ведеться не тільки вдень, але і вночі.

Видання "Діалог UA" показало серію обстрілів азербайджанськими ЗС вірменських позицій.

Раніше ми писали про те, що російська влада ухвалила рішення про військову допомогу офіційному Єревану. Зокрема, ЗМІ повідомляють про перекидання російської важкої бронетехніки до Вірменії транзитом через територію Ірану.

У свою чергу армія Азербайджану активно продовжила наступ уздовж кордонів з Іраном, а бої вже дійшли до Худаферинського водосховища. Таким чином Вірменія відрізається від поставок з Ірану військової техніки, зброї і матеріальних запасів.

На тих ділянках, звідки вибиті вірменські війська, на чергування заступають азербайджанські прикордонники.

Якщо війська Азербайджану підуть у наступ на північ до Ходжавенда і Мартуні, то вони відріжуть вірменські сили від східного фронту. Це ж стане кінцем оборони для невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Нагадаємо, Москва вирішила втрутитися в конфлікт в Карабасі, готується відповідь Туреччини і Пакистану.

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