Азербайджан остаточно вирішив вибити землю з-під ніг Вірменії і перерізає їй останній шлях отримання допомоги з-за кордону

Армія Азербайджану активно продовжила наступ уздовж кордонів з Іраном, а бої вже дійшли до Худаферинського водосховища. Таким чином Вірменія відрізається від поставок з Ірану військової техніки, зброї та метеріальних запасів, пише на своїй сторінці у Фейсбуці відомий український блог Олексій Арестович.

Він підкреслює, що на тих ділянках, звідки вибиті вірменські війська на чергування заступають азербайджанські прикордонники.

Крім того, рух у цьому напрямку азербайджанських військ несе для вірмен ще одну серйозну небезпеку.

"Наступ на північ приведе азербайджанську армію до Лачинського коридору - останнього автомобільного маршруту, що з'єднує Вірменію з Карабахом, непідконтрольним ще Азербайджану (маршрут на півночі від Варденіса до Хейвали - під вогневим контролем Баку). Це означатиме кінець невизнаної республіки і цей кінець дуже близький", - резюмує військовий експерт.

За словами Арестовича, якщо війська Азербайджану підуть у наступ на північ до Ходжавенда і Мартуні, то вони відріжуть вірменські сили від східного фронту. Це ж стане кінцем оборони для невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Блогер зазначає, що такий розвиток подій говорить про те, що у вірмен явно позначилася криза на фронті. Головна причина - людський фактор. Так, у військ відсутня маскування, ППО, танки і артіллрія стоять на місці, оперативно-тактичні комплекси виїжджають у чисте поле, стаючи чудовою мішенню для дронів і військ противника.

Тим часом Міноборони Азербайджану відзвітувало про захоплення великої партії російської військової техніки і зброї, залишених на захопленій вірменській позиції.

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