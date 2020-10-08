До анексії Росією 90% потреб Криму покривалося за рахунок Північно-Кримського каналу, зараз води катастрофічно не вистачає

На сьогоднішній день водосховища Сімферополя в анексованому Криму заповнені нібито всього на 10-12%. А запасів води місту вистачить лише на 2-3 місяці до січня за умови дотримання графіка подачі води, тобто воду отримають лише обрані.

Таку заяву зробив так званий "глава" російського уряду Криму Юрій Гоцанюк в ефірі телеканалу "Міллет".

"На сьогоднішній день ситуація така, що в цих водосховищах дійсно невеликий обсяг води. Якщо говорити про цифри, то від проектної потужності становить 10-12%. Якщо говорити в мільйонах кубів, то це близько 7,5 млн кубів. На скільки цієї води вистачить? Як резервна-поки у нас її достатня кількість. На 2-3 місяці достатня кількість води, щоб за графіком подавати воду",- уточнив він.

За словами Гоцанюка, з урахуванням ресурсів з підземних джерел води Сімферополю вистачить до березня 2021 року.

Також раніше повідомлялося, що посуха, що накрила Крим, продовжує свою чорну справу, знищуючи все більше водосховищ.

Слідом за Сімферопольським водосховищем, в якому залишилося критично мало води, половину ресурсів втратило Чорноріченське, яке живить прісною водою Севастополь і села Байдарської долини.

Нагадаємо, у Зеленського відповіли на благання окупантів про подачу води до Криму.

Як повідомляла Politeka, Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.

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