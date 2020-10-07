Оперна співачка, екс-депутат Державної думи РФ Марія Максакова захотіла дізнатися свій родовід

Зокрема, вона заявила, що може бути онукою Йосипа Сталіна, нібито у неї з ним спільні предки, і навіть провела генетичну експертизу, результати якої оприлюднили на росТБ.

Разом з Максаковою біоматеріал на експертизу здав онук радянського диктатора Селім Бенсаад. Результати дослідження озвучили в ток-шоу "Пусть говорят", передає Обозреватель.

В результаті результат ДНК-тесту показав 54% спорідненості з законними спадкоємцями Сталіна.

Після того, як попередній ДНК-аналіз підтвердив ймовірність спорідненості Сталіна і Максакової, оперна діва вирішила зробити повне дослідження крові. У підсумку, генетичний зв'язок зі Сталіним довести не змогли, адже аналіз не показав наявності грузинської крові.

"Цей аналіз показав, що у мене 75% крові зі Східної Європи. Ще 8% з Фінляндії, але це по лінії тата. Також є відомості, що є кров з Британських островів – цілих 10%. І це для мене велика загадка, оскільки ніяких родичів з Великобританії У мене немає", - зізналася зірка.



Максакова вирішила продовжити досліджувати свій родовід і зазначила, що вона може бути родичкою відомого британського прем'єр-міністра Вінстона Черчілля.

"Люди мені надсилають найрізноманітніші прізвища, я всі ці дані вивчала. Найчастіше там фігурувало прізвище Черчілль. Це б пояснило наявність крові від вихідців з Британських островів",- заявила Максакова.

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