На тлі останніх революційних подій у Киргизстані президенту РФ Володимиру Путіну прогнозують геополітичний крах

Як передає Politeka, таку думку висловив військовий експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.

Так, експерт зазначив, що прихильники опозиційних партій, яякі влаштували протести в Киргизтані після оголошення результатів парламентських виборів, штурмом взяли президентський комплекс, центральне управління держбезпеки і звільнили раніше арештованого колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Арестович наголосив, що звільнений протестувальниками Атамбаєв орієнтується на США і Китай замість Росії.

На тлі цього експерт прогнозує крах геополітичих планів Путіна.

"Путін переграє всіх раз за разом - скоро ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, - ред.) розвалиться. Майстер ходів очка", - написав він.

Як відомо, ОДКБ - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Влада Росії намагається подати ОДКБ як реальну альтернативу НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги ОДКБ у системі міжнародних відносин. З грудня 2004 року ОДКБ має статус спостерігача Генеральної асамблеї ООН.

Нагадаємо, киргизький Майдан показав головну помилку протестів у Білорусі: "Третій місяць влаштовують гуляння".

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