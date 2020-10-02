Успіхи американського інженера і бізнесмена Ілона Маска не дають спокою "Роскосмосу2

У відомстві під керівництвом Дмитра Рогозіна вирішили заткнути геніального американця за пояс і вже анонсували будівництво багаторазового транспортного космічного корабля, який зможе доставляти і повертати вантажі на Міжнародну космічну станцію (МКС) вдвічі дешевше, ніж це робить корабель Crew Dragon.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Відповідну угоду виконавчий директор з перспективних програм і науки "Роскосмосу" Олександр Блошенков підписав 1 жовтня з гендиректором приватної компанії "Багаторазові транспортні космічні системи" (МТКС) Дмитром Кахном.

Така подія не залишилася непоміченою в соцмережах. Так, в блозі "Вуса Пєскова" з цього приводу з'явився іронічний запис:

"Нам здається, ми розгадали таємний задум Рогозіна. Кожною своєю дією він хоче вбити двох зайців: остаточно розорити казну і заморити зі сміху Маска".

Коментарі під публікацією – відповідні.

"Господи... Це просто любов. Позаземна", "Відкриють найбільше в світі підприємство з виробництва батутів?", "Не так давно месьє Рогозін розповідав, що один політ не показник, а приводнення взагалі минуле століття. А тепер ось воно як, конкурента ліпити, саме ліпити, зібралися. Володимир Володимирович! Хто-небудь з Ваших підлеглих за свої слова відповідати буде коли-небудь?", "А чому б Ілону Маску не замовити?", "Та годі, які там надідеї, Рогозін людина проста - погано лежить, піднімає", "- Чи зможе ракета Рогозіна сісти на морську платформу? - Зможе, тільки носом уперед!", – жартують користувачі.

Раніше Рогозін заявляв про те, що Росія може реалізувати власну місію з вивчення Венери.

Нагадаємо, головний космонавт Росії осоромився заявою про приватизацію Місяця.

Як повідомляла Politeka, путінська армія залишилася без найпотужнішої зброї.

Також Politeka писала, що головний космонавт Путіна раптово заговорив українською.