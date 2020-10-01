Бойовик вважає, що його товаришеві в Україні буде гірше, ніж на зоні в "ДНР"

Соратник колишнього бойовика "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна Михайло Полинков поскаржився на те, що його друга включили до списку полонених для обміну в Україну

Відповідним відео на своїй сторінці у соцмережі поділився відомий донецький журналіст і блогер Денис Казанський.

"Соратник Гіркіна, російський вербувальник найманців Полинков розповідає, що бойовик ДНР Стас Вакуленко (Єнот) потрапив на підвал до своїх, а тепер його включили в списки на обмін і намагаються нам впарити", – підписав відео Казанський.

Сам Полинков повідав, що Вакуленка звинуватили в шпигунстві на користь України і кинули у в'язницю на 15 років. Однак перспектива бути обміняним, лякає його набагато більше, ніж півтора десятка років на зоні в "ДНР":

"Ви розумієте, що з ним там буде? Він сам родом зі Слов'янська, починав звідти ж. Звинувачення в шпигунстві липове, тобто ні в якому разі він не працював на Україну. Швидше, він там просто розвів одного, хто намагався його там завербувати, на гроші. Якщо його ще й видадуть, це буде просто звиздець".

Сам Полинков з позивним "Кришталик" – особистість вельми одіозна. Він, якщо вірити ЗМІ, колишній кримінальник, який відбирав гарматне м'ясо для Гіркіна і відправляв завербованих росіян у Ростов на перевалочні бази. Хакери зламали його сторінку у ВКонтакте, де він зберігав більше трьохсот тисяч повідомлень. Там же були співбесіди і списки тисяч російських найманців.

Нагадаємо, Гіркін запропонував Лукашенку "допомогу" і назвав Білорусь частиною Росії.

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