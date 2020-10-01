Глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук різко відповів представнику Росії Борису Гризлову

Це сталося під час чергового засідання ТКГ, яке проходило у форматі відеоконференції 30 вересня, повідомляється на сайті Офісу президента.

Кравчук спочатку закликав Гризлова не блокувати переговорний процес і зосередитися на вирішенні питань порядку денного. Він підкреслив, що українська сторона готова до конструктивної роботи.

Він також звернув увагу на необхідність зосередитися на посиленні режиму припинення вогню, звільнення утримуваних осіб і вирішенні проблем, в яких зацікавлені прості люди.

"Не пред'являйте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна - незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!"- сказав Кравчук, звертаючись до Гризлова.

Крім того на засіданні трапився безпрецедентний випадок-спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау змушена була призупинити засідання через те, що російська сторона порушила режим конфіденційності.



Адже росіяни вели несанкціонований аудіо - та відеозапис роботи ТКГ.

У свою чергу Гризлов побіг давати інтерв'ю російським ЗМІ і звинуватив Київ у невиконанні Мінських угод. Також він поскаржився, що постанову Верховної Ради Про місцеві вибори так і не скорегували.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.



