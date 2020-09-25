У Білорусі після таємної інавгурації Лукашенка учасники протестів вирішили влаштувати свою власну церемонію
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Nexta.
Так, у Білорусі народ хоче влаштувати інавгурацію кандидатки в президенти Світлани Тихановської.
При цьому відзначається, що лідерка опозиції не приїде до Мінська, однак таким жестом жителі Білорусі хочуть відповісти на таємну інавгурацію Лукашенка, яка відбулась нещодавно.
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Очікується, що в неділю, 27 вересня, в Білорусі люди влаштують інавгурацію Тихановською без її участі. Так звана народна інавгурація пройде в Мінську та інших містах Білорусі о 14.00. На заходи пропонують приносити портрети Світлани Тихановської, яка зараз перебуває в Литві.
На таку ініціативу вже відреагувала і сама Тихановська.
Вона подякувала білорусам за довіру, однак наголосила, що церемонія інавгурації має бути святом, а не заходом, який супроводжуватиметься побиттям ОМОНу.
"Оголосивши народну інавгурацію, ви в черговий раз висловили свою волю. Але інавгурація - це свято. А свято не повинно закінчуватися арештами, розгоном і насильством", - сказала вона.
Тим не менш, Тихановська зазначила, що підтримає тих, хто вийде на вулиці цієї неділі.
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