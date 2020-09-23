Окупанти послали сигнал під носом в України

Російська армія відпрацювала десантування і захоплення гідротехнічних вузлів

Зокрема, десантники Росії вже відпрацювали захоплення гідротехнічних вузлів, передбачувано готуючись до захоплення дамби Північно-Кримського каналу в Херсонській області.

Про загрозу з боку Росії повідомив глава Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко на своїй сторінці в соціальної мережі Facebook.

Він опублікував скріншот публікації російського інформаційного агентства "ТАСС" про роботу російських і білоруських військових в рамках навчань "Слов'янське братство 2020".

Російські журналісти з посиланням на Міністерство оборони РФ відзначили, що "псковські десантники звільнили гідротехнічний вузол від умовного противника за підтримки авіації". Російські військові висадили десант на воду з використанням водолазного спорядження з подальшим "звільненням гідротехнічного вузла силами ротної тактичної групи при авіаційній підтримці".

Нагадаємо, що багато експертів раніше допускали, що через катастрофічну нестачу прісної води в анексованому Криму Росія може піти на радикальний крок і напасти на українську територію з метою розблокувати поставки водних ресурсів по Північно-Кримському каналу.



Нагадаємо, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.

Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

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