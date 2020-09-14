На жаль, люди в Криму вірять версії пропагандистів

Відомий актор і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв висловився про проблеми анексованого Криму

Зокрема, він розповів, що нестача прісної води в анексованому Росією Криму пов'язана зі збільшенням кількості військових баз РФ на півострові Крим.

Таку заяву він зробив для журналістів видання Обозреватель.



"Переважна більшість води йде не на потреби людей, а для військових частин, військових баз, яких збільшилася на півострові в геометричній прогресії", – сказав режисер.

У цьому контексті режисер навів приклад водосховища, розташованого поблизу його рідного міста Бахчисарай, де вже майже не залишилось води.

"Це колись було величезне озеро. Зараз його майже немає. Окупаційна влада не хоче визнавати той факт, що води явно не вистачить, якщо її левова частка йде не на потреби цивільного населення, а на потреби військових баз РФ",- підкреслив він.

Разом з тим, на думку Сейтаблаєва, окупаційна влада очевидно забезпечуватиме водою саме військових, оскільки це та сила, яка "зберігатиме порядок денний".

"У той же час місцевому населенню через ЗМІ будуть доводити, що винна у всьому Україна, яка "не піклується про людей". Багато хто в Криму хоче вірити саме в таку версію", – зауважив режисер.

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