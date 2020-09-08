Російська Федерація допустила в анексованому Криму безліч прорахунків

Таку думку для журналістів видання Главред озвучив екс-представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

При цьому він переконаний, що навіть силове захоплення росіянами Північно-Кримського каналу не допоможе у вирішенні наявних проблем, зараз жителі півострова залишилися без життєво важливих ресурсів - води.

"Якщо навіть допустити найгірший сценарій, тобто шляхом якихось заходів, погроз і диверсій Росія отримає доступ до Північно-Кримського каналу зараз, це не врятує ситуації Крима в цьому році, так як канал ще потрібно буде наповнити, а на це потрібен певний час",- зазначив експерт.

Також він додав, що, наприклад, Сімферополь не сильно залежить від води в Північно-Кримському каналі. Для цього міста більш важливе значення мають гірські сховища. Однак Росія, постійно проводячи військові навчання на півострові після анексії, за 6 років просто угробила ці сховища.



Крім того, Борис Бабін нагадав, що РФ протягом 6 років не проводила ніяких ремонтних робіт на трубопроводах Сімферополя.

Натомість населення міста за період окупації серйозно збільшилося. Москва направила до Сімферополя близько 100 тисяч працівників окупаційного апарату, не розрахувавши при цьому можливості агломерації і доставки жителям міста прісної води.

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