На президента Росії Володимира Путіна працює ціла індустрія кілерських агентств

Таку думку озвучив російський соціолог Ігор Ейдман. Він пояснив, що кілерські агентства президента РФ, заради Путіна усувають неугодних, і організовують провокації, як всередині Росії, так і за межами країни. При цьому він уточнив що в злочинні контори Путіна входить: ФСБ, Пригоженці і ГРУ.

Про це він написав на своїй особистій сторінці в мережі Facebook.

За його словами, ФСБ організувала в 1999 році вибухи будинків у Волгодонську і в Москві, вбивства Вороненкова і Хангошвілі в Києві і в Берліні відповідно, отруєння Цепова. Литвиненко, Щекочихіна, і так далі.

У той же самий час агентство - ГРУ, використовує отрути і інсценує самогубства. У "послужному списку" ГРУ-шників - усунення Березовського, отруєння Навального, Гебрових і Скрипалів.

У тісному контакті з ГРУ працюю "пригожинці". Їх улюблені методи-побиття, отрути, вогнестріл. На їх совісті лежить вбивство Джамаля, Расторгуєва, Радченка, отруєння чоловіка Соболь, ряд замахів і вбивств в Пітері і Москві.

"Цей далеко не повний список - тільки вершина айсберга. Безліч вбивств і терористичних провокацій, скоєних путінськими кілерами, залишилися нерозкритими. Крім того, всі ці контори несуть відповідальність за безліч злочинів на окупованих українських територіях (у тому числі за викрадення і вбивство кримських татар), в Сирії, Лівії і т.д.», - резюмував він.

Нагадаємо, Путін вирішив використовувати перемир'я на Донбасі з вигодою для себе.

Як писала Politeka, Путін може залишити Україну в спокої, озвучено дієвий спосіб

Також Politeka повідомляла, що на параді Путіна засвітився "найдорожчий" ветеран у світі, фото.