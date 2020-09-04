Фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо висловився про незалежність України

Зокрема він поділився своїми враженнями про те, якою стала Україна за 29 років незалежності. На його думку, багато українців не бажають помічати, що в країні досі йде війна за незалежність.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для журналістів lifestyle.24tv.ua.

"Боротися за незалежність – дуже некомфортно. Величезна кількість жителів України не хочуть помічати, що йде боротьба за незалежність. Начебто 29 рік незалежності і можна було б розслабитися, але відчувається якась розгубленість, різновекторні напрямки розвитку країни. І все це через це, що велика кількість людей не хоче зазирнути в душу і сказати правду", - зазначив музикант Іван Леньо.

Леньо пояснив, що якщо Україна хоче бути незалежною від Росії в економічному і ментальному плані, то над цим доведеться дуже багато працювати.

"Незалежність - це не подарована нам індульгенція, не тимчасове явище. Це процес. Це не іменник, а дієслово. Це процес, який триває нескінченно. І якщо ми хочемо жити незалежно, не тільки від одвічного ворога - Росії, а й економічно чи ментально, для цього треба дуже багато працювати", - резюмував музикант Іван Леньо.

Як повідомляла Politeka, відомий музикант Леньо попередив про невгамовний апетит Росії в Україні.

Також Politeka писала, що відомий музикант Леньо закликав до радикальних дій проти Росії.