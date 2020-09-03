В окупованому Росією Криму школярів можуть почати охороняти бійці "Росгвардії"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, відомо, що у кримських школах хочуть замінити "непрофесійних охоронців" на співробітників охоронних фірм або на "Росгвардію".

Керівник так званого Апарату антитерористичної комісії Криму Олександр Буличов під час пресконференції у Сімферополі заявив, що "некваліфікована охорона" сьогодні є головною проблемою в школах анексованого Росією півострова.

"Основною проблемою шкіл є некваліфікована охорона. Це, в першу чергу, безпека дітей. Зараз прийнято рішення на урядовому рівні про диференційований підхід до вибору охоронних організацій для навчальних закладів. "Росгвардія" сама виходила з ініціативою взяти частину навчальних закладів під свою охорону", - заявив він.

Також в "антитерористичній комісії" розповіли, що наразі в школах окупованого Криму облаштовують системи безпеки.

"Огороджуються школи, ставляться тривожні кнопки, монтується відеоспостереження та системи контролю доступу на об'єкти. На даний момент практично на 90% шкіл і дошкільних установ забезпечені кнопками екстреного виклику поліції. Системи відеоспостереження є в 75% навчальних закладів", - розповіли в комітеті.

Ініціативу щодо "Росгвардії" в школах КРиму прокоментував і офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штірліц.

Зокрема, за його словами, фінансування охорони школярів "росгвардійцями" ляже на плечі батьків, чим у Криму явно незадоволені.

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