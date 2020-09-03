Ветеран бойових дій на Донбасі вирішив стати жінкою, подробиці
Свою історію 29-річна Вікторія з Харкова розповіла в інтерв'ю "Новому времени".
Дівчина відслужила в лавах ЗСУ за контактом і має бойове поранення в Авдіївці.
Перші думки про свою інакшість, до неї прийшли у віці 5-7 років.
"Та ще з дитинства я відчуваю, що живу не в своєму тілі. У школі я бачила, як одягаються дівчата, але не могла виглядати так само, як вони, - розповіла Вікторія.
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Службу в лавах ЗСУ вона почала нести в 18 років.
"Прийшла повістка у військкомат, і в квітні 2010 року я пішла служити за контрактом. Відслужила за цим контрактом до 2013 року — до мене не було жодних зауважень як до військовослужбовця", - зазначила дівчина.
Рішення прийняти себе такою, яка вона є прийшло в минулому році, і вона звернулася до психолога.
"У 2019 році влітку вирішила, що або пан, або пропав: або я приймаю себе такою, як є, або просто покінчу з собою. Перше, що зробила — звернулася до психолога, який розбирався в ЛГБТ-тематиці", - розповіла Вікторія.
Зараз же дівчина планує оформити трансгендерний перехід юридично і змінити всі документи на жіночі.
Раніше ми повідомляли, що медик Тетяна Іванченко врятувала понад 500 українських військових на фронті.
Ще в 2014 вона поїхала передову з Одеського госпіталю. Тоді з фронту привозили по 20-30, а бувало і по 50 поранених.
Зараз вона повернулася з фронту і отримала звання "Народний Герой України".
Їй досі приходять повідомлення з подяками від врятованих воїнів. Їй пишуть матері і дружини врятованих бійців і називають "Ангел-спаситель".
Нагадавши, військовий РФ у прямому ефірі випадково розбовтав про злочини на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.
Також Politeka писала, що Путін ризикує повторити долю Каддафі: президент РФ похапцем готує "відступ".