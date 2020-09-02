Директор Інституту національної пам'яті, філософ Антон Дробович спрогнозував важкий час для Росії
За його словами, Російській Федерації загрожує революція, наслідки якої перевищать ті, що були в 1917 році.
Таку думку він озвучив в інтерв'ю для видання Обозреватель.
"Якщо у росіян вистачить сил мирним шляхом змінити ситуацію, то окей. Якщо не вистачить, тоді революція 1917 року буде здаватися їм легкою прогулянкою. Те, що назріває в Росії, може мати жахливі наслідки", - заявив він, додавши, що Росія погано кінчить, якщо продовжить в такому ж дусі.
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Він уточнив, що має на увазі несправедливі війни, які веде РФ, зокрема, в Україні, які отримують відповідну міжнародно-правову оцінку.
"Є всі підстави вважати, що найближчим часом у них буде велика проблема, якщо військово-політичне керівництво не змінить своє ставлення. І закінчиться це, швидше за все, розпадом", – спрогнозував Дробович.
Також раніше повідомлялося, що до кінця нинішнього президентського терміну Путіна залишається чотири роки, і багато хто вже починає задаватися питанням про наступника голови Кремля, очевидно, не довіряючи інституту виборів в Росії. Політолог Дмитро Журавльов розповів, що найімовірніше наступний президент РФ вже зараз входить до складу уряду.
Нагадаємо, Путін вирішив використовувати перемир'я на Донбасі з вигодою для себе.
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