В окупованому Криму, який потерпає від рекордної посухи, встановлюють резервуари з водою для потреб населення

В адміністрації Сімферополя вже повідомили про те, що ці бочки охоронятиме поліція, передає Politeka.net з посиланням на інформацію в ЗМІ та соцмережах.

До охорони дефіцитної води залучать дільничних, представників "самооборони Криму" та активістів, посилять патрулі та наряди. У свою чергу керівництво міста попросило надати графіки чергувань і маршрути пересування патрулів.

На такі дії окупантів вже відреагував блогер Մιtαuskαs, опублікувавши новину з іронічним підписом у своєму телеграм-каналі.

"А це вже, напевно, камені з неба? Окупанти в Сімферополі повідомили, що резервуари з водою, які будуть розвозити по місту для забезпечення населення, охоронятиме поліція. Охороняти воду від людей... У 21-му столітті. Це вам не при ф*шистських бендерах. Ласкаво просимо в "русский мир"! "Голодні ігри" починаються!" , – йдеться в тексті.

Раніше блогер показав, як виглядають ці бочки з водою у дворах столичних будинків.

"Окупанти продовжують установку нанобочок для води в Сімферополі. Бракує фалосів, які встановлювали під час блекауту для освітлення вулиць. Кинути на цю всю справа гірлянди, поставити Гобліна в костюмі діда мороза і можна весело зустрічати черговий новий рік без бандер", – поіронізував він.

Оккупанты продолжают установку нанобочек для воды в Симферополе. Не хватает фаллосов, которые устанавливали во время блэкаута для освещения улиц. Бросить на это все дело гирлянды, поставить Гоблина в костюме деда мороза и можно весело встречать очередной новый год без бандер pic.twitter.com/qzvo9vR1oL — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 2, 2020

"У таких бочках та ще й на яскравому сонці вода зацвітає за 3-4 дні. Або будуть пити з водоростями і амебами, або будуть пити з хімією", "40% запоребрикових д*унів загрузли в мікрокредитах і злиднях. Ось нехай тепер дивляться, на що ще і ще і ще будуть розпилювати їх податки. Кримваш стає вам все дорожчим, вірно, рабсіяни?", "Аукей гугл, тьху, Аліса, де найближча бочка з водою?", – реагують у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що з 24 серпня в Криму ввели режим еконеомії води, яку тепер подають по годинах.

Нагадаэмо, у мережі показали якість води в Криму.

Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того Politeka повідомляла, що колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "Найбільша зрада".