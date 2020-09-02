В окупованому Криму, який потерпає від рекордної посухи, встановлюють резервуари з водою для потреб населення
В адміністрації Сімферополя вже повідомили про те, що ці бочки охоронятиме поліція, передає Politeka.net з посиланням на інформацію в ЗМІ та соцмережах.
До охорони дефіцитної води залучать дільничних, представників "самооборони Криму" та активістів, посилять патрулі та наряди. У свою чергу керівництво міста попросило надати графіки чергувань і маршрути пересування патрулів.
На такі дії окупантів вже відреагував блогер Մιtαuskαs, опублікувавши новину з іронічним підписом у своєму телеграм-каналі.
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"А це вже, напевно, камені з неба? Окупанти в Сімферополі повідомили, що резервуари з водою, які будуть розвозити по місту для забезпечення населення, охоронятиме поліція. Охороняти воду від людей... У 21-му столітті. Це вам не при ф*шистських бендерах. Ласкаво просимо в "русский мир"! "Голодні ігри" починаються!" , – йдеться в тексті.
Раніше блогер показав, як виглядають ці бочки з водою у дворах столичних будинків.
"Окупанти продовжують установку нанобочок для води в Сімферополі. Бракує фалосів, які встановлювали під час блекауту для освітлення вулиць. Кинути на цю всю справа гірлянди, поставити Гобліна в костюмі діда мороза і можна весело зустрічати черговий новий рік без бандер", – поіронізував він.
"У таких бочках та ще й на яскравому сонці вода зацвітає за 3-4 дні. Або будуть пити з водоростями і амебами, або будуть пити з хімією", "40% запоребрикових д*унів загрузли в мікрокредитах і злиднях. Ось нехай тепер дивляться, на що ще і ще і ще будуть розпилювати їх податки. Кримваш стає вам все дорожчим, вірно, рабсіяни?", "Аукей гугл, тьху, Аліса, де найближча бочка з водою?", – реагують у коментарях.
Раніше ми розповідали про те, що з 24 серпня в Криму ввели режим еконеомії води, яку тепер подають по годинах.
Нагадаэмо, у мережі показали якість води в Криму.
Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Крім того Politeka повідомляла, що колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "Найбільша зрада".