У Санкт-Петербурзі влада подарувала першокласникам на 1 вересня комплекти книг, у тому числі збірник "Все для перемоги", присвячений 75-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Зміст однієї з них вже викликав шквал обурень і критики в соцмережах, передає Politeka.net.

Зокрема, в книзі "Все для перемоги" шестирічкам на повному серйозі розповідають про те, що "Друга світова війна була вигідна США", союзників СРСР називають номінальними, а також пишуть, що "польські євреї в Освенцимі виробляли для вбивства радянських громадян вибухівку, синтетичний бензин і каучук".

Крім того, країни-учасниці антигітлерівської коаліції США і Великобританія названі в книзі "ворогами-союзниками", які "застрибнули на підніжку перемоги в 1944 році", після Курської і Сталінградської битв.

Європейські країни показані як посібники Гітлера, що забезпечували німецьку армію зброєю і технікою.

"Здається, хтось в керівництві пітерською освітою зовсім, як би м'якше... з глузду з'їхав", - пише Іван Курилла у Фейсбуці.

"Наша регулярна рубрика "хроніка побідобісся". Першокласникам у Петербурзі подарували книги про Другу світову війну, де є наприклад, ось такий пасаж", - зазначив у Twitter блогер Євген Фельдман.

Коментарі-відповідні ситуації:

"Та там з першого рядка маячня", "а сенс щось підкреслювати – весь текст це чортове пекло, спрямований на формування ксенофобії", "те, що не підкреслено, – вже було! Але додуматися до такого... !!!... ! Вибачте, далі без мату висловитися не виходить...", "Буквар: мама мила раму милом з Освенціма", "чорний гумор, однак до цього все йде", "це якийсь кошмар, там маячня не тільки у обнульониша", "безумство заразливе", "Морок який. Брехня і чорна невдячність", "це ще один сотий доказ відродження ф"шизму в Росії", - пишуть користувачі.

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