З 1 вересня 2020 року школи самопроголошеної "ДНР" повністю відмовились від української мови
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.
Як відомо, на початку російської агресії проти України, у 2014 році, так звана "Донецкька народна республіка" заявляла про те, що збирається зберегти українську мову і використовувати її поряд з російською.
Однак цього року виявилось, що ці заяви були порожніми обіцянками - української мови в школах окупованої Донетчини більше не буде взагалі.
Так, терористичний уряд "ДНР" відтепер повністю заборонив використання української мови в місцевих школах. Нововведення набуває чинності 1 вересня. І це далеко не всі зміни, впроваджені окупантами у навчальній програмі місцевих школ.
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Зокрема, географія та історія України також були виключені з освітньої програми - їх замінили географією та історією Російської Федерації.
Відомо, що так зване міністерство освіти "ДНР" заявило, що в псевдореспубліці збираються повністю перейти на "російські стандарти освіти". Більш того, в школах планують вивчати державний лад Російської Федерації і "ДНР".
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