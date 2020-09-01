Окупанти наплювали на свої обіцянки 2014 року

З 1 вересня 2020 року школи самопроголошеної "ДНР" повністю відмовились від української мови

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Як відомо, на початку російської агресії проти України, у 2014 році, так звана "Донецкька народна республіка" заявляла про те, що збирається зберегти українську мову і використовувати її поряд з російською.

Однак цього року виявилось, що ці заяви були порожніми обіцянками - української мови в школах окупованої Донетчини більше не буде взагалі.

Так, терористичний уряд "ДНР" відтепер повністю заборонив використання української мови в місцевих школах. Нововведення набуває чинності 1 вересня. І це далеко не всі зміни, впроваджені окупантами у навчальній програмі місцевих школ.

Зокрема, географія та історія України також були виключені з освітньої програми - їх замінили географією та історією Російської Федерації.

Відомо, що так зване міністерство освіти "ДНР" заявило, що в псевдореспубліці збираються повністю перейти на "російські стандарти освіти". Більш того, в школах планують вивчати державний лад Російської Федерації і "ДНР".

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