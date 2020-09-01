Жителі окупованого Криму отримують воду по годинах, але і її якість залишає бажати кращого

Не встигли жителі Сімферополя поскаржитися на воду "персикового кольору", як у мережі з'явилися фотографії наслідків подачі такої води в будинки кримчан, передає Politeka.net.

Так, блогер Vitauskas опублікував у своєму телеграм-каналі пару знімків, наочно показавши, що відбувається з фільтрами очищення води в окупованому Криму за короткий термін.

На фотографіях – вкритий товстим шаром іржі і осаду фільтр, а також повністю руда від води колба для нього. Блогер уточнив, що фільтр був встановлений півтора місяці тому.

"Хотіли каміння з неба, ватники? А як щодо каменів в нирках? При злих бендерах такого не було", – підписав він публікацію.

Тим часом півострів продовжує страждати від посухи. У Криму пересихають водосховища і гинуть великі водні артерії. Так, річка Салгір практично повністю висохла, русло заросло бур'янами, місцями перемежовуючись з калюжами.

Щоб хоч якось вирішити проблему з водою, окупанти ввели жорсткий режим економії, і з 24 серпня її подають по годинах. Однак через забрудненість води очисні споруди не справляються, і з кранів людей тече коричнева рідина.

У зв'язку з такою итуацією екс - "генпрокурор" Криму Наталія Поклонська заявила, що українська сторона незаконно позбавила людей прісної питної води на півострові. Зі своїми претензіями вона нібито звернулася в організацію Об'єднаних Націй, щоб приструнити Україну.

Нагадаэмо, пропагандисти познущалися над жителями окупованого Криму.

Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того Politeka повідомляла, що колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "Найбільша зрада".