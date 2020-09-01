Російський президент Володимир Путін втрачає вплив і вже почав трансфер влади

До кінця 2020 року він може піти на другий план і, розуміючи це, свої повноваження поступово передає силовикам з найближчого оточення, яким довіряє.Свої повноваження він поступово передає силовикам з найближчого оточення, яким довіряє. Таку думку в ефірі Sotnik.TV озвучив російський політик Геннадій Гудков. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За словами Гудкова, події останніх місяців показують, що у російського президента є явні проблеми.

"Путін ізолювався в кінці лютого-початку березня і досі переважну частину часу продовжує перебувати в ізоляції, спілкуючись зі світом за допомогою відеозв'язку. А зараз з'явилася заява Кремля, що він буде працювати в такому режимі до кінця року. Ну як можна залишити країну управлятися в ручному режимі? Зі складними проблемами, в кризовій ситуації, з інтригами підлеглих? Чогось він боїться. Якась є у нього болячка, яка змушує його працювати в бункері", - пояснив політик

Він також звернув увагу на те, що Птуїна став гірше говорити:

"Його інтерв'ю стали працювати в мінус. Він же раніше непогано говорив на публіці. А зараз у всіх інтерв'ю, які в серіалі показують, ну явний неадекват. Явна оцінка якоїсь розщепленої свідомості".

За словами Гудкова, дуже схоже на те, що перш, ніж пускати в ефір інтерв'ю Путіна, його редагує оточення президента.

"Ситуація яка: він або в силу домовленостей з оточенням, або в силу стану здоров'я почав передавати владу, то все виходить. Бо кому він міг передати владу? Тільки найближчим силовикам, яким він довіряє. І ось ці всі жахи вуличних репресій, всі ці отруєння, арешти, помста блогерам і будь-яким активістам, обшуки, кримінальні переслідування – це говорить про те, що силовики зійшли з розуму. Вони отримали гіперповноваження, повну свободу вжиття заходів, і таким чином вони намагаються загнати народ у стійло, щоб там ним керувати", – упевнений гість ефіру.

У цьому світлі отруєння опозиціонера Олексія Навального виглядає зовсім по-іншому:

"Коли Путін був сильний і більш адекватний, а з ним явно зараз щось відбувається, все-таки Навального так не чіпали. Ну заарештовували, ну садили за адміністративними статтями, обливали зеленкою. Але не було такого, як ми спостерігаємо зараз".

Нагадаємо, доля України опинилася в руках Лукашенка, спливли деталі.

Як повідомляла Politeka, популярний музикант публічно потролив путінський режим.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.