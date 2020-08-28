Олександр Лукашенко - людина з месіанським комплексом на межі психопатії

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив колишній розвідник КДБ Юрій Швець в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, досрольте сторінку до кінця)

За його словами, ознаки хвороби у президента Білорусі почали проявлятися після його приходу у владу.

Колишній розвідник також зазначив, що завжди ставився до Лукашенка як до психопата.

"Як до людини з месіанським комплексом на межі психопатії. Він людина, для якої влада - це все, це його життя. Треба сказати, він з царем в голові. Він вийшов з Радянського Союзу і примудрився продовжити управління Білоруссю приблизно так, як він керував свого часу радгоспом. Ну ось так я до нього ставлюся - як до колишнього директора радгоспу, який зробив несподівано успішну кар'єру між молотом і ковадлом - Заходом і Сходом", - зазначив він.

Варто відзначити, що мінський психіатр Дмитро Щигельський описав розлади психіки Олександра Лукашенка.

На його думку, Олександр Лукашенко має ознаки параноїдального і ряду інших психіатричних розладів особистості протягом багатьох років.

Психіатр упевнений, що діагнози, поставлені ним Лукашенку 19 років тому, стали очевидними під час політичної кризи в Білорусі.

Нагадаємо, Литва внесла Лукашенко і ще понад 100 осіб до уточненого списку осіб, щодо яких Вільнюс має намір застосувати санкції.

Також, Олександр Лукашенко заявляв, що Польща нібито "спить і бачить", щоб відібрати у Білорусі частина територій.

Так, Лукашенко провів нараду з розвитку організацій Міністерства промисловості. В ході цієї зустрічі він заявив, що за Білорусь ведеться "дипломатична бійня", а поляки "сплять і бачать", щоб відібрати у країни область.

Нагадавши, у Білорусі хочуть позбавити російську мову статусу державної.

Як писала Politeka, звірства білоруських омонівців зняли на відео.

Також Politeka писала, що Лукашенко заговорив про загрозу анексії.



