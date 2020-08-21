Жителям Кримського півострова все важче приховувати роздратування поведінкою росіян, котрі приїхали

У пабліках окупованого Криму люди все частіше скаржаться на зверхнє ставлення росіян, які приїхали на відпочинок або на ПМЖ, а також відзначають, що починають відчувати себе людьми другого сорту, і терпіти подоное вони не мають наміру, передає Politeka.net з посиланням на мікроблог користувача RoksolanaToday&Крим25% в Twitter.

Вона зібрала найяскравіші приклади "дружби народів", опублікувавши скріни з соцмереж.

Так, такий собі Олексій Титов не підбирав виразів для Олесі з Москви, котра вирішила повказувати, що і як потрібно робити жителям Криму.

"Ви в Криму ніхто і звати вас ніяк. Командуйте в своїй Росії. Не вистачало ще, щоб холопи, які понаїхали з рашки, командували в Криму", - пише він.

"Цікаво, що понаєхи розповідають місцевим жителям, що кримчани знахабніли і звикли до свободи", – пише користувач Поліна Щаслива в ялтинському пабліку.

А жителі Гурзуфа взагалі відзначають, що спілкування з приїжджими з РФ в цьому році складне як ніколи раніше. З місцевими жителями ті поводяться зверхньо і нешанобливо.

"На думку відпочивальників, вони везуть нам гроші. Мені особисто ніхто нічого не везе. Живу в прохідному дворі, купа машин, натовпи людей і купи сміття, а про шум цілодобовий і говорити не буду. І ось це їх "кримнаш". Крим кримський. Вся моя сім'я, 3 покоління, з 1956 року живемо і працюємо в Криму. Мої бабусі і дідусі будували Крим, а в 2014 році було прийнято рішення, що "кримваш". Що ви зробили для Криму, окрім як засмітили і відібрали робочі місця у місцевого населення. Звичайно ж радість від приїзду нахабства невимовна", - нарікає кримчанка Віка Симбірська.

Раніше ми розповідали, що вже з 24 серпня окупаційна влада Криму вводить режим економії води.

Нагадаємо, Макаревич дав росіянам урок історії через Крим.

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