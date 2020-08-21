"Тільки тоді він віддасть владу"

Якщо мітингувальники в Білорусі протестуватимуть тільки оплесками, владу вони не отримають

Таку думку в інтерв'ю УНН озвучив український журналіст Роман Скрипін, передає Politeka.

За його словами, для того, щоб Олександр Лукашенко склав смої повноваження, він повинен побачити реальну силу в протестуючих білорусах.

Поки ж, констатував Скрипін, білоруський президент відступати не збирається. Тому, переконаний журналіст, владу у Лукашенка треба відбирати, оскільки добровільно він її не віддасть.

"Це має бути тиск і Лукашенко має бути страшно. Тільки тоді він віддасть владу. По-іншому він її не віддасть. Можна ходити, плескати в долоні... Білоруси пишаються тим, що всі вийшли на вулицю. Молодці! А далі? Яка мета, який результат повинен бути?",- поставив риторичне запитання Роман Скрипін.

Білоруси, переконаний журналіст, зобов'язані "натиснути" на парламент своєї країни, щоб той визнав нелегітимним Олександра Лукашенка і призначив нові вибори.

Politeka писала, що в Білорусі прихильники так званої "Вітебської Народної Республіки" чекають "російську осінь". Про це повідомив блогер "Фашик Донецький" на своєму Telegram-каналі.

У повідомленні " ВНР " наголошується, що у Вітебську та інших містах Східної Білорусі проходять мітинги на підтримку Олександра Лукашенка.

"Ми не закликаємо туди йти, але помітно лише те, що Білорусь пішла за українським сценарієм, але мирні протести, як у Вірменії", - йдеться в повідомленні. При цьому сепаратисти " ВНР "прогнозують"Захід Білорусі".

Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало впевнений, що дні Олександра Лукашенка на посаді глави республіки полічені. Таку думку опозиціонер, який змушений був виїхати з країни, озвучив на онлайн-прес-конференції.

За його словами, зараз в Білорусі немає реальних лідерів опозиції, які могли б повести за собою людей і протистояти президенту, перемогу якого багато хто ставить під сумніви. Саме тому Лукашенко діє такими ж методами, які використовували свого часу латино-американські режими в 70-80-их роках.

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