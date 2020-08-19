Президент РФ Володимир Путін перебуває в стані ступору від білоруських подій

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив відомий журналіст Іван Яковина, передає Politeka.

Подібний висновок експерт робить з бесіди прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова з журналістами Bloomberg і BBC News.

Так, Пєсков на всі питання відповідав ухильно, позиція Кремля, а значить і Путіна озвучена так і не була.

"З розмови журналістів з Пєсковим можна зробити висновок, що Путін знаходиться в стані легкого ступору від білоруських справ і не бачить для себе жодного хорошого виходу з цієї ситуації. Лукашенко для Путіна остаточно перетворився на класичну валізу без ручки, і що робити з нею – рішуче незрозуміло", – коментує цю розмову Іван Яковина.

Politeka писала, що Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, терміново здзвонився з російським президентом Володимиром Путіним. Як повідомляють білоруські ЗМІ, про це сам Лукашенко розповів під час наради з Радою безпеки країни. За його словами, він провів чергову розмову з Путіним, після чого привів Бойові війська на західних кордонах країни в повну бойову готовність. Лукашенко заявив, що таким чином реагує на дії західних країн.

За словами політика, багато з співгромадян розцінили цей крок як нагнітання обстановки, але особисто він так не вважає.

"Думаю, що (вчорашній вечір, особливо ніч) ви переконалися в тому, що тут не нагнітання обстановки, а була точна і правильна реакція. Треба було раніше нам це враховувати і мати на увазі", - зазначив він.

Олександр Лукашенко обурився вимогами білоруської опозиції про введення кримінальної відповідальності за неповагу до державної мови. Відповідне відео виклав на своєму Telegram-каналі блогер Donetchanyn.

"Відкрито не говорять, але прозвучала заборона російської мови. Вводиться поняття кримінальної відповідальності за образу білоруської мови. Слухайте, а у нас що, факти такі були колись, що ми ображали свою рідну мову? Ніколи цього не було", - заявив Лукашенко.

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