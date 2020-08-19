Російський пропагандист Євген Сатановський впевнений, що у Росії немає шансів поставити в Білорусі зручного Кремлю президента і серйозно вплинути на політику цієї країни

Про це президент Інституту Близького Сходу і радіоведучий написав у своєму телеграм-каналі "Армагеддонич", передає Politeka.net.

У великій публікації на тему протестів у Білорусі він вирішив поіронізувати. Так, Сатановський міркує, що Білорусь щаслива хоча б тому, що тут люди можуть виходити на вулиці, вставати проти влади і говорити їй в обличчя, все, що про неї думають:

"Лукашенко піде, Захід прийде, все приватизує, грошей платити вдвічі проти колишнього будуть. Прогрес, демократія, права людини, чесні і щирі при владі - змінюватися будуть, як годинник. Не буде корупції, не буде бюрократів і бандитів. Ми не раби, раби не ми. Свобода, Рівність, Братерство".

Однак тут же він дає зрозуміти, що все це – лише мрії, оскільки подібне в історії вже було у Франції, в СРСР, можливо, буде і в Росії, яка поки не розвалилася, але "це поки".

Серед іншого, як приклад провалу бунтів Стахановський навів й Україну:

"На Україні Майдан переміг? Переміг. Ура? Ну, ура. А тепер? Й адже там все тільки починається...!.

Пропагандист прогнозує, що після повалення Лукашенка білоруси будуть згадувати його час, як період стабільності і добре старе минуле. У тому ж, що протестні настрої там не вщухають, він традиційно звинувачує Захід і його вплив, підкреслюючи, що американці і європейці "майстри квітчасту локшину і розлогу журавлину на вуха вершати".

Сатановський впевнений, що коли покінчать з Білоруссю, візьмуться й за РФ:

"Саме час буде нами займатися. Якраз до 2024 року її переварять. Час пішов".

Нагадаємо, Лукашенко налякав білорусів "забороною російської мови", натякнувши на Україну.

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