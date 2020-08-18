У підвалах приватних будинків на Луганщині почав вибухати газ метан
Як передає Politeka.net, про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook.
"Наші джерела інформації повідомили, що на тимчасово окупованій території Луганської області в Перевальському районі постійно фіксуються випадки вибухів (не великої потужності) газу метан в погребах приватних будинків. Це трапляється внаслідок проникнення газу метан з ліквідованих шахт окупованої Луганщини", - йдеться в повідомленні.
За його словами, причиною інцидентів стали дії окупантів, які не закрили шахти, а просто їх кинули нехтуючи правилами промислової безпеки.
"Газ метан проходить через сейсмологічні тріщини і виходить на поверхню, і в багатьох випадках накопичується в підвалах і льохах будинків і може в будь-який момент вибухнути, що становить небезпеку для місцевого населення", - зазначив представник омбудсмен.
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