Російський письменник і журналіст Олександр Невзоров ємко пройшовся по мітингу на підтримку президента Білорусі, який відбувся 16 серпня у Мінську

За його словами, Олександр Лукашенко продовжує ґвалтувати Білорусь і злазити з бідолахи не збирається.

Запис з метафорами Невзорова опублікована в блозі "Вуса Пєскова", передає Politeka.net.

У якості помічників президента в цій ганебній дії Невзоров називає ОМОН, який "тримає жертву за руки і за ноги", не підпускаючи і калічачи захисників бідної країни.

Говорячи про мітинг "демонстрації пристрасної любові народу і президента", він підкреслив, що той був організований, щоб "кожен міг особисто переконатися в колосальній потенції картопляного диктатора".

"Але замість вогняної еротичної сцени вийшла невиразна метушня колгоспника з гумовою лялькою. Так, лялька поводилася цілком пристойно, і навіть періодично витикалася з айфонів, кивала і кричала, що належить. Але в фонограму все-таки не потрапляла. Тобто були помітні недоробки, ну, в силу своєї гумовості ця лялька і не могла завестися, хоча її дуже довго готували, збирали по частинах в режимі секретності, в зачохленому вигляді перевозили до Мінська, збирали під контролем найвидатніших політінженерів з Росії, Сирії, Сомалі і навіть "ДНР"", – говорить Невзоров.

При цьому, підкреслив він, головний жах вистави полягав у тому, що 80% голосів, які нібито набрав на виборах Лукашенко, підозріло нагадували 20%.

"Ієрархія останніх тиранозаврів світу абсолютно твердо визначена, хоча, на відміну від усяких мадур-асадів, картопляр пропонує в обмін на можливість продовжувати свій акт з Білоруссю – практично все", – підсумував Невзоров.

Зазначимо, що раніше в мережі спливло архівне відео, в якому нині вже п'ять років як покійний Борис Нємцов назвав Лукашенка "слов'янським Каддафі".

Нагадаємо, у Лукашенка перейшли до прямих погроз страйкуючим робітникам.

Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.

Також Politeka писала, що Лукашенко витер ноги об інтереси України.