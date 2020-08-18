Таке може бути тільки на "звільненому Донбасі"

Бойовик " ДНР» отримав у подарунок від влади "республіки" ключі від своєї ж власної квартири в Горлівці

Про інцидент розповів у своїй колонці для "Антикора" блогер Фашик Донецький.

Він висміяв пафос і галас навколо вручення ключів від трикімнатної квартири такому собі Дмитру Александрову, який прийшов на цей урочистий захід на милицях. Згідно з інформацією пропагандистів, житло військовослужбовцю "народної міліції ДНР" вручили за дорученням "глави республіки" Дениса Пушиліна.

Вся справа в тому, що квартира, з панського плеча подарована "захиснику Донбасу", раніше була у нього "віджата" більш моторними хлопцями з числа бойовиків. Командир вигнав Александрова з квартири, оселившись у ній, за що отримав найлютішого ворога.

Не довго думаючи, бойовик, котрий залишився без даху над головою, написав вищому військовому "начальству" донос на свого командира, звинувативши його у фінансових махінаціях у батальйоні, а також надав документи про те, що той торгував "наліво" зброєю, боєприпасами і пальним.

Командира, природно, прибрали, проте радість Александрова була недовгою: квартиру йому повертати не збиралися, тому що на неї вже стояла черга з бажаючих бойовиків, яких теж вирішили нагородити квадратними метрами, нехай і краденими.

Через це горе-бойовик взявся активно вживати спиртне, а щоб покарати тих, хто його образив, він біля своїх позицій наставив мін. Відгулявши день народження у такого ж "захисника", як сам, Дмитро в напівпритомному від алкоголю стані сам же напоровся на власну міну.

У результаті квартиру назад він таки отримав, хоч і піднесли це як нагородження.

«Для цього макаці потрібно було: спочатку виїхати з власного житла, бо начальнику сподобалося воно. Здати начальника за злодійство. Набухатися і наставити мін біля власних позицій. Підірватися на власній же міні. Отримати ключі від власного житла на камери рос ТБ і місцевих пропагандистів. Радіти тому, шо хитрий план спрацював!!!"– іронізує блогер.

Нагадаємо, жителі "ДНР", які залишилися без українських пенсій, незадоволені подачками окупантів.

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