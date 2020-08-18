На одному з мітингів у Білорусі чоловік прийшов з прапором РФ і у футболці з зображенням Володимира Путіна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Donetchanyn.

На опублікованому відео чоловік з російським прапором та у футболці з Путіним підходить до одного з протестувальників та запитує про його ставлення до РФ. Білорус відповів, що до Росії ставиться нормально, якщо тільки вона не нападе.

Росіянин намагався пояснити, що прийшов на мітинг, щоб "показати, що він може сюди прийти з російським прапором".

У нього запитали, чи підтримує він Путіна та анексію Криму і військову агресію РФ на Донбасі.

"Я Путіна підтримую... Я з Росії. Друже, а якщо ти приїдеш до мене і вдягнеш футболку з Лукашенко, я маю до тебе причепитись?" - запитав росіянин.

У відповідь на це один з протестувальників зазначив, що він висловлює свою думку на своїй території, а не на чужій.

"Ти підтримуєш Путіна, а Путін - ворог Білорусі і України", - зазначив протестувальник.

Росіянин намагався сперечатись із протестувальниками щодо того, що Путін є ворогом, а також в черговий раз наголосив, що прийшов на мітинг, щоб показати, що він тут може спокійно перебувати з російським прапором.

Йому пояснили, що загалом не мають нічого проти прапору, але футболка із зображенням агресора є недоречною.

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