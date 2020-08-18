Місцеві жителі не в захваті від того, що в Росії представили як серйозне досягнення

Прокладка 40 кілометрів труб в Криму для перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ уСімферопольське обертається черговим провалом

Про те, наскільки "ефективний" цей водопровід з 15 труб, розповіла в соціальній мережі блогер RoksolanaToday.

Спочатку вона навела як приклад чергової безладності окупантів розповідь жителя села Строганівка Сімферопольського району.

За словами чоловіка, вже на початку серпня трубопровід, в який вояки №вклали душу№, і за будівництвом якого чоловік спостерігав дуже уважно, прорвало. Без проблем він пропрацював лише близько місяця. В результаті залило кілька будинків.

№Прикро, що будинки постраждали, і води пішла велика кількість в нікуди. Причина аварії в тому, що ці труби призначені не для води. Діаметр труб для водних цілей занадто малий. У мене склалося враження, що проблему з дефіцитом води вирішують на "тяп-ляп". Це ж комусь прийшла "геніальна ідея" за допомогою укладання 50 км труби діаметром 15-20 см вирішити типу проблему з водою", – написав Олександр Березовський.

Інший кримчанин на ім'я Костянтин Жураховський взагалі вважає роботу військових МО РФ, які лили воду з труб в пересохле Сімферопольське водосховище повним пи***цем.

Подивившись відео, в якому з труб вода б'є прямо в суху землю, він написав:

"Тягнути трубопровід 40 кілометрів з Білогірська до Сімферополя для того, щоб виливати таку цінну в цьому посушливому році воду в порожнє водосховище замість того, щоб просто безпосередньо включити її в систему водоканалу??? Це відео реальне??? Якщо реальне, то той, хто придумав це, ідіот...».

Нагадавши, у РФ допустили повернення Криму, але з однією умовою.

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