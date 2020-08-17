БТРи, які побачили в Білорусі, насправді не мають відношення до Росгвардії

Як передає Politeka, про це на своїй сторінці в соцмережі написав блогер Олександр Коваленко.

Він зазначив, що протягом останньої доби по мережі поширюються відео з колонами БТРів, що проносяться по дорогах Білорусі. При цьому відео супроводжуються коментарями про те, що це нібито російські БТРи. Достовірність даної інформації підтверджується нібито тим, що ці відео репостив російський політик Костянтин Боровий.

"Насправді практично на всіх відео, які зараз видаються за російські БТРи в Білорусі, присутні білоруські БТР-70 білоруської ж модифікації "МБ", в білоруському камо, переганяли по республіці в рамках "навчань", - написав Коваленко.

Він наголосив, що незнання елементарної матчастини призводить до створення "страшилок", які шкодять насамперед Білорусі, а також її сусідам - наприклад, Україні.

"Тому що російські БТР в Білорусі, за нинішньої ситуації, це сигнал загрози для України не менший, ніж для РБ, і моніторити цю ситуацію зараз доводиться нашим силовикам в режимі 25/7. Все вірно, 25/7. А тому, коли з'являться, то ви про це дізнаєтеся першими", - наголосив блогер.

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