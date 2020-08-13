"Крим буде втрачено раз і назавжди"

Торгуватися про подачу води в Крим в обмін на припинення вогню-неприйнятна ідея

Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у статті для видання Хвиля, передає Politeka.

На думку експерта, Росія цілком може погодитися на ці умови, однак це загрожує тим, що, отримавши воду, в Кремлі заявлять про те, що Київ визнав "вибір жителів Криму під час референдуму".

"А припинення вогню на Донбасі дозволить Росії тиснути на Україну з приводу політичної частини Мінська-2. РФ вимагатиме втілення політичної частини Мінська – 2-з усіма виборами, "особливими статусами", "народними міліціями", - вважає Віталій Кулик.

Таким чином, попереджає аналітик, Україна опиниться в дуже невигідній ситуації.

"Крим буде втрачено раз і назавжди, анексії перестануть бути табуйованою темою, а Донбас буде реінтегрований на російських умовах у вигляді "троянського коня", – пояснив Кулик.

Крім того, сам по собі відпаде і питання санкцій з боку Заходу щодо Росії, раз сторонам, нібито, вдалося "домовитися".

Politeka писала, що в Криму почали штрафувати людей з українськими паспортами за перетин КПВВ. На території окупованого Кримського півострова введені нові штрафи для українських громадян. Повідомляється, що віднедавна перетнути адміністративний кордон Криму за українським паспортом стало складніше. Так, окупанти почали стягувати штрафи з українців на контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

"Співробітники прикордонної служби ФСБ РФ в липні стали штрафувати жителів Криму за ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Порушення правил перетину кордону РФ) за спробу перетнути КПВВ з Кримом за паспортом громадянина України», - повідомляється в джерелі.

Кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв назвав фатальну помилку України. На його думку, українська влада, зокрема екс-президент Віктор Ющенко, не змогла Очистити політичну еліту від проросійських елементів, що стало причиною вторгнення Кремля в 2014 році.

"Потрібно було ще тоді припинити сепаратистські настрої і розібратися з проросійською колабораціоністською елітою. Це призвело до того, що призвело. З'їзд у Сєвєродонецьку-це конкретна дата, але проблема була ширшою", - зазначив Муждабаєв.

За його словами, на момент анексії Криму і вторгнення на Донбас там був повний параліч місцевої влади.

"На Донбасі і в Криму не було таких вже масових протестів проти України. Поки не прийшли російські танки. Якби політична еліта на той момент була проукраїнською, а її мав вибудувати Ющенко, то Росія б навіть не сунулася. Вона розраховувала на зраду в Україні. І її карта зіграла", - підсумував Муждабаєв.

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