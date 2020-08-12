Російський та ізраїльський поет Ігор Губерман розкритикував владу в РФ

Він вважає, що у владі в Росії знаходяться одні "ідіоти", а сам лідер країни Володимир Путіна – "недалека людина". Губерман також пояснив, чому саме він так вважає.

Таку думку він висловив в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.

"Адже вони всі при владі, тому що негативний природний відбір. Тому людина йде наверх в кар'єрному ліфті не за принципом здібностей, а за принципом лояльності. Тому при владі в Росії страшна кількість неосвічених недоумків. Але з диким апломбом і все інше", – зазначив поет.

Також Губерман обґрунтував свою думку з приводу російського президента. Він назвав Путіна недалекою людиною, яка тільки й робить, що грає у зовнішньополітичні іграшки. Він пояснив, що у Путіна є прекрасний талант - коли потрібно він завжди самоусувається і просто йде, ігноруючи проблеми Росії.

"Путін дуже недалека людина, на мій погляд. І він грає тільки в зовнішньополітичні іграшки. Для нього російського народу просто не існує. Тому на нього дуже мало надії. І ще у нього геніальна здатність самоусуватися, як тільки що-небудь відбувається. Беслан це," Норд-Ост "чи це, "Курськ" чи це-все що завгодно. Він негайно на деякий час зникає", – сказав він.

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