Російський політолог Дмитро Орєшкін висловився про окупований Донбас

За його словами, Росія не планує найближчим часом повертати Донбас і хоче зробити з нього "друге Придністров'я". Ситуація може надовго застопоритися після досягнення стійкого перемир'я.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Сьогодні".

Він зазначив, що захід не поспішає допомагати звільняти окуповані території. Силою повернути Донбас не вийде, але анексувати "Л/ДНР" Кремль не хоче.

"Я розумію, що українці чекають якихось швидких змін. А швидких змін на Донбасі не буде. Такі конфлікти тривають десятиліттями і нічим не закінчуються. Подивіться на приклад Північного Кіпру. Подивіться на приклад Нагірного Карабаху, Абхазії, Придністров'я і так далі. Я з 2014 року повторюю, що Донбас – це Придністров'я-2. Такий ось уповільнений, нерозв'язний конфлікт, коли в України немає ресурсів і можливостей повернути ці території, у Росії – немає бажання і ресурсів, щоб їх інкорпорувати", – сказав Орєшкін.

Він також сумнівається, що Захід підтримає військовий спосіб повернення Донбасу. Крім того, на думку Орєшкіна, Захід цілком влаштовує і нинішня ситуація, коли обстріли дещо вщухли.



"Переговори можна вести скільки завгодно. Дискутувати, хто має рацію, хто винен, спочатку вибори, потім кордон, або спочатку кордон, потім вибори. Зрозуміло, що на цю тему переговори можна вести десятиліттями. Ну і добре, ну і нехай розмовляють. А захід буде свої проблеми вирішувати", - заявив політолог.

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