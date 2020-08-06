Голова громади українців у Лівані Ірина Висота-Жарамані розповіла, що відбувається в ліванській столиці після вибуху

За словами українки, після потужного руйнівного вибуху в порту Бейрута ліванська столиця, яку називали "перлиною Близького Сходу", перетворилася на руїни і тепер її не впізнати.

Про це вона розповіла для журналістів УНІАН.

Жінка уточнила, що разом з сім'єю вона проживає приблизно в двадцяти кілометрах від епіцентру НП.



"Бейрут після взриву не впізнати. Це стали одні руїни. Епіцентр-історичний центр зі старими будинками. Це дійсно була перлина Близького Сходу, місто, яким ми пишаємося", - зазначила жінка.

За її словами, саме в цьому районі міста розташовуються всі філії відомих міжнародних компаній, а також Уряд і парламент.

"Важко дивитися на те, що сталося з містом. До карантину це місце було повно людьми-пішоходами, заповнені кафе, а тепер пусто", - додала українка.

"Але багато працювали... ми в шоці, стресі. Люди поступово починають розуміти, що сталося, всю складність ситуації. Страшна, страшна трагедія", - додала Ірина.

Нагадаємо, що ввечері, 4 серпня, в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. В результаті постраждали чотири тисячі осіб, відомо про 137 загиблих. Версія НП-вибух 2700 тонн селітри при зварювальних роботах.

Нагадавши, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.

Як повідомляла Politeka, українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

Також Politeka писала, що потужний вибух у столиці Лівана розніс будинки і машини, дуже багато жертв.