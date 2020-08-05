У столиці Лівану Бейрут триває масштабна рятувальна операція
Сотні людей розшукують під завалами постраждалих внаслідок двох вибухів у порту столиці, передає Politeka.net.
На щастя, їм вдається знайти в руїнах живих громадян, що продемонструвала на своїй сторінці в Twitter жрналістка Женан Моусса.
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На відео, опублікованому в соцмережі, видно, як рятувальники несуть на ношах чоловіка, якого дістали з-під завалів. Судячи з усього, у нього травма ноги, проте він у свідомості і виглядає досить бадьорим. Люди радіють і проводжають носилки з постраждалим вигуками схвалення.
За інформацією ліванського відділення Червоного Хреста, кількість загиблих вже перевищила сто осіб, і цифра зростає, оскільки пошуково-рятувальна операція триває. Постраждали понад чотири тисячі осіб. Поранених вже стали приймати в моргах, так як міські лікарні переповнені.
У силових структурах Лівану розповіли, що вибух прогримів у момент проведення зварювальних робіт. Прем'єр-міністр Хассан Діяб заявив, що вибух стався через зберігання на складі в морському порту столиці 2750 тонн аміачної селітри протягом шести років.
Раніше повідомлялося, що нітрат амонію був конфіскований з судна, що належало хабаровському бізнесменові Івану Гречушкіну. Корабель Rhosus, що перевозив селітру з Батумі в Мозамбік під прапором Молдови в вересені 2013 року, зробив зупинку в Бейруті через неполадки на борту.
Влада Лівану заарештувала корабель через порушення правил експлуатації, а селітру відправили на склад для подальшої утилізації, не забезпечивши належних умов зберігання.
Як відомо, два вибухи в порту столиці Лівану прогриміли ввечері 4 серпня. Другий вибух дощенту зруйнував не тільки порт, а й значну частину міста.
Масштаби руйнувань показали з висоти пташиного польоту.
Бейрут оголошений зоною національного лиха. Крім того, в країні – триденний траур. Світові лідери висловлюють владі Лівану співчуття і заявили про готовність надати допомогу.
Нагадавши, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.
Як повідомляла Politeka, українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.
Також Politeka писала, що потужний вибух у столиці розніс будинки і машини, дуже багато жертв.