У столиці Лівану Бейрут триває масштабна рятувальна операція

Сотні людей розшукують під завалами постраждалих внаслідок двох вибухів у порту столиці, передає Politeka.net.

На щастя, їм вдається знайти в руїнах живих громадян, що продемонструвала на своїй сторінці в Twitter жрналістка Женан Моусса.

The moment a civil defence volunteer was found alive under the rubble. 🙏#BeirutBlast @akhbar pic.twitter.com/LSM2fgZHTh — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 5, 2020

На відео, опублікованому в соцмережі, видно, як рятувальники несуть на ношах чоловіка, якого дістали з-під завалів. Судячи з усього, у нього травма ноги, проте він у свідомості і виглядає досить бадьорим. Люди радіють і проводжають носилки з постраждалим вигуками схвалення.

За інформацією ліванського відділення Червоного Хреста, кількість загиблих вже перевищила сто осіб, і цифра зростає, оскільки пошуково-рятувальна операція триває. Постраждали понад чотири тисячі осіб. Поранених вже стали приймати в моргах, так як міські лікарні переповнені.

У силових структурах Лівану розповіли, що вибух прогримів у момент проведення зварювальних робіт. Прем'єр-міністр Хассан Діяб заявив, що вибух стався через зберігання на складі в морському порту столиці 2750 тонн аміачної селітри протягом шести років.

Раніше повідомлялося, що нітрат амонію був конфіскований з судна, що належало хабаровському бізнесменові Івану Гречушкіну. Корабель Rhosus, що перевозив селітру з Батумі в Мозамбік під прапором Молдови в вересені 2013 року, зробив зупинку в Бейруті через неполадки на борту.

Everyone of you who visited #Lebanon in the past must have gone to Gemmayzeh street in Beirut.



This is Gemmayzeh now after the blast. @akhbar pic.twitter.com/frL98ZjRwN — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 5, 2020

Влада Лівану заарештувала корабель через порушення правил експлуатації, а селітру відправили на склад для подальшої утилізації, не забезпечивши належних умов зберігання.

Як відомо, два вибухи в порту столиці Лівану прогриміли ввечері 4 серпня. Другий вибух дощенту зруйнував не тільки порт, а й значну частину міста.

Масштаби руйнувань показали з висоти пташиного польоту.

￼На кадрах з дрона видно жахливі наслідки потужного вибуху в Бейруті Як заявив губернатор ліванської столиці Марван Аббуд, в результаті події 300 тисяч городян залишилися без даху над головою. За його словами, збиток оцінюється в 3 мільярди доларів. Ліванські власті також повідомили, що шість років тому амоній конфіскували з судна «Rhosus», який здійснив вимушене швартування в бейрутському порту. Потім судновласник - уродженець Хабаровська - Ігор Гречушкін залишив там теплохід разом з моряками напризволяще. У ЗМІ з'явилася інформація, що чотири з них є громадянами України - одеситами. Їм тільки через рік вдалося повернутися додому. Сам небезпечний вантаж рішенням суду конфіскували і перемістили на зберігання в портовій ангар №12. Перед трагедією двері складу були зламані, а в південній стіні складу була утворена дірка, через яку туди міг проникнути хто завгодно. «Вибух стався в процесі зварювання двері, виникла іскра, яка привела до спалаху вибухових речовин», - повідомляють ліванські ЗМІ з посиланням на службу безпеки. Потужність вибуху оцінили в 1800 тонн в тротиловому еквіваленті. Gepostet von Police Control Ukraine am Mittwoch, 5. August 2020

Бейрут оголошений зоною національного лиха. Крім того, в країні – триденний траур. Світові лідери висловлюють владі Лівану співчуття і заявили про готовність надати допомогу.

Нагадавши, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.

Як повідомляла Politeka, українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

Також Politeka писала, що потужний вибух у столиці розніс будинки і машини, дуже багато жертв.